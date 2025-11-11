Prosegue la regolarità dei versamenti dell’assegno Unico Universale (AUU). Anche per la mensilità di novembre 2025, il calendario stabilito dall’INPS prevede l’accredito per i beneficiari che non hanno subito variazioni nell’importo:
- Date confermate: Il pagamento dell’Assegno Unico avverrà nella seconda metà del mese, in particolare tra il 20 e il 21 novembre 2025.
- Nuovi richiedenti e conguagli: Per chi ha presentato una nuova domanda o per coloro i cui importi sono soggetti a conguaglio (a credito o a debito), l’erogazione della prestazione è prevista in un momento successivo, comunque entro la fine di novembre.
Principali novità in vigore nel 2025
Il 2025 ha introdotto alcune modifiche procedurali e di calcolo:
- ISEE e Bonus Nido: Una semplificazione importante riguarda il calcolo dell’ISEE, che da quest’anno non terrà più conto del beneficio economico ricevuto tramite il Bonus Nido. Questa modifica è volta a facilitare l’accesso all’AUU per i nuclei con figli piccoli.
- Adeguamento importi: Da marzo 2025, gli importi dell’Assegno Unico sono stati rivalutati dello 0,8% in base all’adeguamento all’inflazione.
- Maggiorazione temporanea sospesa: È stata sospesa la maggiorazione temporanea che era stata introdotta in via straordinaria per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro, valida fino al 2024.
Assegno garantito e come aggiornare
L’Assegno Unico rappresenta un sostegno fondamentale per tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni (senza limiti di età per i figli con disabilità). È importante ricordare che la prestazione è garantita anche in assenza di ISEE, seppur nella misura minima prevista.
Per l’aggiornamento dell’ISEE, i beneficiari possono rivolgersi a un CAF o effettuare la procedura in autonomia accedendo al portale INPS con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS). Non è necessario presentare una nuova domanda AUU, a meno che l’INPS non invii una comunicazione ufficiale di revoca o decadenza.
