Modica – Il Frigintini lotta con caparbietà, mette in difficoltà la capolista Akragas che con una rete per tempo espugna il “Pietro Scollo” e mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno. I rossoblu di Ciccio Di Rosa escono dal campo a testa alta, con l’onore delle armi, con un pizzico di amarezza per un risultato assolutamente immeritato. I ragazzi modicani con ben 9 under in campo si dal fischio d’inizio, infatti, avrebbero meritato qualcosa in più, ma la maggiore esperienza del “Gigante” ha avuto la meglio.

Il primo sussulto della partita è di marca rossoblu. È il terzo giro di lancette, quando Cicero riceve palla sulla e dal vertice dei sedici metri lascia partire un tiro che si perde di poco alto sulla traversa.

Al 6′ è ancora Cicero a creare scompiglio a sinistra e giunto sul fondo crossa sul secondo palo,dove un difensore anticipa Cavallo e di testa mette in corner. Al 12′ prima occasione ospite con King che su un corner dalla sinistra di Llama stacca di testa,ma non inquadra la porta. Al 17′ Vitale scambia con Savarino e dai 15 metri lascia partire un rasoterra che si perde di poco a lato.

Al 19′ Tripoli serve un buon pallone per Ten Lopez che ha a disposizione un calcio di rigore in movimento,ma un ripiego difensivo di Sortino che devia in angolo evita guai maggiori.

Al 29′ occasionissima per gli ospiti con Tripoli che servito di testa da Llama ha sui piedi la palla del vantaggio agrigentino, ma all’altezza del dischetto ostacolato da un difensore calcia a lato.

Al 38′ l’Akragas passa in vantaggio con Tripoli. L’ex Modica servito in profondità, vince il duello in velocità con il suo marcatore e appena in area batte con un rasoterra Giovanni Iemmolo.

Il Frigintini prova a reagire e al 40′ Concolino lancia Cavallo che entra in area di rigore, ma il suo tiro è deviato in angolo da un difensore.

Al 45′ ci prova Llama con un piazzato che si perde di poco a lato.

Nel secondo tempo parte meglio la squadra di Seby Catania che al 7′ ha una buona occasione per il raddoppio. Llama dalla destra pennella un pallone per Indelicato che arriva sul secondo palo, ma il suo piattone attraversa tutto lo specchio di porta e finisce sul fondo dal lato opposto.

1′ dopo Llama su calcio di punizione dal limite colpisce il montante destro della porta modicana.

Al 15′ arriva la seconda rete ospite con Llama che calcia alla perfezione un piazzato dal limite assegnato con troppa magnanimità dall’incerta Valentina Scalzo. L’ex Catania mette la palla dove Giovanni Iemmolo non può arrivare.

Al 27′ finezza di Llama che con un colpo di tacco serve sulla destra Indelicato che crossa in area per Gambino che non inquadra la porta.

Al 28′ il Frigintini accorcia le distanze con Vitale che servito da Giurdanella sulla sinistra, calcia dal limite con palla che deviata da un difensore mette fuori causa Manna che raccoglie la palla nel sacco.

Il Frigintini ci crede e costringe l’Akragas sulla difensiva, ma l’ultima occasione è ancora di marca ospite con Llama che va via sulla destra e crossa in area per l’incornata di Gambino che colpisce il palo e finisce sul fondo tra le proteste dei padroni di casa che assegna un corner agli ospiti.

Poi dopo 5′ di recupero arriva il fischio finale che decreta il successo ospite che vale la conferma della vetta, ma il Frigintini esce dal campo tra gli applausi del suo pubblico.

“Se da un lato c’è rammarico perchè il risultato è bugiardo -spiega a fine partita Ciccio Di Rosa – dall’altro c’è l’orgoglio di aver affrontato l’Akragas con orgoglio e, anche se in formazione rimaneggiata e con 9 under in campo dall’inizio e la soddisfazione di una prestazione che fa ben sperare e che mi e ci gratifica del lavoro svolto fino a oggi. Abbiamo giocato a viso aperto e ci può stare quell’errore che ci è costato il gol del loro vantaggio in ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto sempre la voglia di giocare e anche il 2 – 0 su punizione di Llama non ci ha tagliato le gambe, anzi ci ha dato la forza di andare avanti e riaprire la gara. Ora -continua – bisogna continuare a credere sempre di più nei nostri mezzi e di avere voglia di battagliare come abbiamo fatto oggi e avere il coraggio di andare a giocarcela in fase di possesso anche rischiando qualcosa e credo che solo così possiamo puntare alla conquista del nostro obiettivo che si chiama salvezza. Il nostro progetto sta crescendo a vista d’occhio – conclude Di Rosa – e lo abbiamo confermato oggi, dove a penalizzarci è stato solo il risultato”.

Frigintini Calcio 1

Akragas 2

Marcatori: pt 38′ Tripoli, st 15′ Llama, 28′ Vitale

Frigintini Calcio: Giovanni Iemmolo, Macauda, Sortino, Floriddia, Angelo Denaro, Concolino, Cavallo (5′ st Giurdanella), Savarino, Cultrera (24′ st Tommaso Iemmolo), Vitale, Cicero (44′ st Giovanni Denaro). A Disp: Lorenzo Caruso, Salvatore Caruso, Cerruto, Simone Candiano I, Simone Candiano II, Giunta. All. Ciccio Di Rosa

Akragas: Manna, Camilleri, Fragapane, King, Cipolla, Tavella (1′ st Scribani), Indelicato, Tripoli (45′ st Nobile), Llama, Ten Lopez (26′ st Gambino).

Arbitro: Valentina Scalzo di Enna

Assistenti: Vito Andrea Parisi di Catania e Mattia Casotto di Ragusa.

Note: 49′ st espulso Cavallo dalla panchina per proteste