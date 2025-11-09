Ragusa – Sesta vittoria di fila, la terza in trasferta, e primato ancora più solido: la SuperConveniente Ragusa sbanca il PalaPinto per 87-104 e allunga la striscia d’imbattibilità (che dura dal 28 settembre) nel campionato di Serie B Interregionale. A Mola di Bari, contro la New Basket, si vede un’ottima Virtus fin dalla palla a due: la squadra di Di Gregorio mantiene alta la soglia dell’attenzione, ha mordente, è ispiratissima in attacco e scappa prima dell’intervallo lungo, ipotecando un pomeriggio di ordinaria amministrazione.

Partita ad alto ritmo in avvio. La SuperConveniente ha molte frecce al proprio arco – Brown su tutti – e una certezza: l’altissima percentuale al tiro. Lanzi con la tripla dall’angolo costringe Sordi al timeout (16-21 al 7′). Adeola segna il +7, ma è Brown a scavare il gap grazie a una prova sontuosa: saranno 16 i punti a segno nel primo periodo, con 7/8 dal campo. Ragusa raddoppia la produzione della guardia americana, e con la tripla di Adeola tocca il +13: 22-35 al 10′. E’ il quarto più prolifico nelle prime sette giornate di campionato. Ragusa non vuole saperne di lasciare canestri per strada: quello di Cardinali vale il +14. Mola prova a riprendere il controllo, ma gli sforzi di Beltramino e D’Agnano valgono a stento il -9. Con i titolarissimi a rifiatare, sono Tumino e Piscetta a tenere il campo con personalità e concentrazione. Negli ultimi tre minuti, grazie a un ottimo Adeola e un solidissimo Peterson, la Virtus fugge via: 44-62 a metà partita.

Il vantaggio è ampio e si rivela già decisivo. Brown e Adeola escono alla grande dai blocchi (9-2 Virtus), Ragusa tocca addirittura i trenta punti di vantaggio (50-80 al 27′) con un attacco impetuoso e una difesa più accorta rispetto alla prima ora di gioco, anche se un break di 9-0 in chiusura di quarto rende meno amaro l’inseguimento dei padroni di casa: 59-81 al 30′. Nell’ultima frazione trovano spazio anche Cantone e Barracca, entrambi al debutto in B Interregionale (il play classe 2008 troverà anche i primi due punti); mentre Brown continuerà a sistemare le proprie statistiche che alla fine reciteranno 33 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. La SuperConveniente porta a casa una gara insidiosa, almeno sulla carta, ma condotta con la maturità che si deve al ruolo da capolista. Domenica prossima si riparte daccapo contro Castellaneta.

IL TABELLINO

Mola New Basket-SuperConveniente Virtus Ragusa 87-104

Mola New Basket: Iacoviello 2, Ramponi 22, Freimeyer 8, Pautasso, Beltramino 24, D’Agnano 16, Samardzic 4, Trinca 4, Mazzeo, Barnaba 7. All.: Sordi

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone 2, Brown 33, Cardinali 9, Piscetta 9, Fabi 6, Tumino 7, Adeola 16, Peterson 9, Lanzi 13, Barracca. All.: Di Gregorio

Arbitri: Buonasorte di Manfredonia e Conforti di Matera

Parziali: 22-35; 44-62; 59-81.