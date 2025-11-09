Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente perturbate. Come annunciato dalle previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto Marco Gelfo), il maltempo interesserà l’intera regione, con fenomeni che potranno raggiungere intensità critica.
Maltempo oggi in Sicilia: allerta gialla della Protezione Civile
L’instabilità atmosferica dominerà il panorama meteorologico di oggi, domenica 9 novembre, con il rischio di temporali intensi e, localmente, nubifragi. In queste ore il maltempo è già arrivato in provincia di Catania, Messina, Caltanisetta.
Zone a Maggior Rischio: L’attenzione è concentrata soprattutto sui settori meridionali e sud-orientali dell’Isola, dove si prevede la maggiore probabilità di precipitazioni violente e persistenti.
Le condizioni atmosferiche dovrebbero mostrare un graduale miglioramento in serata. Le piogge residue si concentreranno principalmente sulle zone settentrionali, mentre altrove il tempo tenderà a stabilizzarsi.
Si raccomanda la massima prudenza, specialmente nelle aree a rischio idrogeologico.
