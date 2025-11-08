Maltempo. La Sicilia si prepara a una nuova giornata di maltempo: la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla (ordinaria criticità) valido per l’intera giornata di domani, domenica 9 novembre 2025, su gran parte del territorio.
Previsioni meteo per domani 9 novembre: l’arrivo dei temporali
Le previsioni indicano un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche:
- Periodo: Dalle prime ore di domani, domenica 9 novembre 2025, e per le successive 24-36 ore.
- Fenomeni Previsti: Si prevedono precipitazioni sparse con un prevalente carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da elementi di forte impatto:
- Rovesci di Forte Intensità: Rischio di ingrossamento dei corsi d’acqua e allagamenti rapidi nelle aree urbane.
- Frequente Attività Elettrica: Alto rischio di fulmini e scariche atmosferiche.
- Forti Raffiche di Vento: Possibili mareggiate e disagi in particolare lungo le coste.
La Protezione Civile raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione, di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di adottare i comportamenti di autoprotezione indicati dalle autorità locali, in particolare nelle zone già colpite da eventi idrogeologici recenti.
