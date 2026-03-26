Ragusa – La vittoria della SuperConveniente Virtus Ragusa nel derby con Milazzo è passata anche dalla prestazione dei due lunghi, Peterson e Piscetta. Il primo ha affrontato la trasferta del PalaMilone con la febbre, dando comunque un contributo notevole nelle fasi più delicate. Piscetta l’ha sostenuto con grande continuità e presenza, risultando tra i migliori in campo con 10 punti e 6 rimbalzi in 23′ di utilizzo. La vittoria è servita alla squadra di coach Di Gregorio per ricaricare il serbatoio di fiducia dopo lo stop interno con la Viola di sette giorni prima.

“C’era grande voglia di rivalsa – spiega Piscetta – perché il derby è sempre importante, soprattutto dopo una sconfitta al vertice che ci aveva rammaricato. Contro la Viola non siamo stati noi. Domenica, invece, ha aiutato il fatto che per la prima volta da tempo siamo scesi in campo al completo, anche se un grosso plauso va a Peterson e Ianelli per non averci fatto mancare il loro contributo nonostante le condizioni fisiche non perfette. Sappiamo che non è mai facile giocare quando non si è al meglio”.

Contro gli Svincolati, aggiunge il lungo ragusano, “siamo riusciti a seguire bene il piano partita, abbiamo controllato i rimbalzi e questo ci ha consentito di sviluppare numerosi contropiedi. Così è arrivata una vittoria con ampio margine ed è stata una di quelle volte in cui siamo riusciti a tenere gli avversari a un punteggio più basso”.

Ma adesso si entra nella fase cruciale della stagione, con le ultime quattro partite in calendario (e un turno di riposo in mezzo) per provare ad agganciare la miglior posizione nella griglia playoff. Si parte domenica contro Corato al PalaPadua: “Da qui alla fine bisogna provare a vincerle tutte: è un obiettivo fattibile – aggiunge Piscetta – anche se abbiamo delle gare complicate, specie in trasferta”.