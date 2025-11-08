Siracusa – Tragedia ieri sera in contrada Monasteri, a pochi passi dalla Casa Circondariale di Cavadonna, dove un ciclista 45enne, di origini polacche, è stato investito da un’auto. Secondo le prime informazione alla guida del veicolo vi era un uomo di 40anni. L’impatto, avvenuto in un tratto verso Floridia non adeguatamente illuminato, è stato fatale e il ciclista sarebbe stato scaraventato con violenza a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento, le autorità competenti, tra cui la Polizia Municipale di Siracusa, stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente. All’arrivo degli inquirenti, il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcol test.