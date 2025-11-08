La Rottamazione Quinquies rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani, offrendo la possibilità di regolarizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con forti sconti su sanzioni e interessi. Tuttavia, per sfruttare al meglio questa misura, è cruciale conoscere la platea dei debiti che, per motivi di interesse pubblico e normativi, restano esclusi dalla sanatoria.

L’obiettivo della Quinquies è duplice: da un lato, alleggerire il carico sui contribuenti; dall’altro, incentivare la riscossione delle entrate in modo più efficiente.

I debiti esclusi: interessi pubblici e sanzioni specifiche

Non tutte le pendenze fiscali rientrano nella definizione agevolata. Ecco le principali categorie di debiti che non possono beneficiare della Rottamazione Quinquies:

Aiuti di Stato Illegittimi: Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall’Unione Europea. Danni Erariali: Crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti per danni erariali, legati a illeciti amministrativi o gestioni dannose del denaro pubblico. Sanzioni Penali: Multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti in ambito penale. Tributi Locali Non Affidati ad AdER: Tributi di competenza locale (come IMU e TASI) se la loro riscossione non è stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La gestione resta in capo a Comuni e altri enti. Debiti Già Sanati e Conclusi: Debiti che sono stati oggetto di precedenti definizioni agevolate e per i quali i pagamenti risultano già integralmente perfezionati entro il 30 settembre 2025.

Criteri di ammissibilità: chi può presentare domanda

La sanatoria è aperta sia a persone fisiche che giuridiche (imprese e professionisti), purché i loro debiti siano stati affidati all’AdER entro la data limite stabilita dalla normativa (1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023).

Possono aderire anche i contribuenti che sono decaduti da precedenti rottamazioni, a meno che non vi siano specifiche cause di esclusione legate a inadempienze gravi.

Come verificare l’ammissibilità dei propri debiti

Per evitare errori e prendere decisioni informate, i contribuenti possono utilizzare i seguenti strumenti messi a disposizione dall’AdER:

Area Riservata AdER: Consultazione online dell’elenco delle cartelle esattoriali potenzialmente rottamabili.

Consultazione online dell’elenco delle cartelle esattoriali potenzialmente rottamabili. Estratto di Ruolo: Richiesta del documento dettagliato presso gli sportelli AdER o tramite professionista per una verifica approfondita.

Richiesta del documento dettagliato presso gli sportelli AdER o tramite professionista per una verifica approfondita. Servizio di Simulazione Online: Utilizzo del simulatore AdER (disponibile dopo l’entrata in vigore della Legge) per calcolare l’importo esatto dovuto con la sanatoria e valutarne la sostenibilità.

Alternative per i debiti non ammessi

Nel caso in cui un debito sia escluso dalla $\text{Quinquies}$, i contribuenti hanno comunque diverse opzioni per regolarizzare la propria posizione: