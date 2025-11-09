Scicli – Grande successo di pubblico e sold out di prenotazioni per lo show cooking del maestro pasticcere Andrea Giannone, tenutosi ieri pomeriggio a Palazzo Busacca di Scicli nell’ambito del Food Mama Fest, una manifestazione unica nel suo genere, che si svolge in sei comuni della provincia di Ragusa, dal 18 ottobre al al 30 di novembre.

L’evento ha visto il noto pasticcere Giannone illustrare e dimostrare la preparazione della celebre “Testa di Turco”, un dolce tipico sciclitano la cui fama ha ormai superato i confini della provincia di Ragusa.

A dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa, hanno partecipato attivamente allo show cooking anche le autorità locali e non solo. Insieme al pasticcere Giannone, si sono cimentati nella preparazione del dolce il presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il sindaco di Scicli, Mario Marino. (vedi foto)

Al termine dell’esibizione, il maestro Giannone ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’accoglienza: “Grazie di cuore al Food Mama Fest per l’invito e per l’energia di questa prima sfida! È sempre un piacere portare la tradizione della Testa di Turco fuori dal laboratorio e condividerla con chi ama la pasticceria siciliana. Complimenti all’organizzazione e a tutti i partecipanti: ci vediamo alla prossima dolcissima sfida!”

Ieri prima dello Show cooking a Palazzo Massari si è tenuta la presentazione della tappa sciclitana della manifestazione. Scicli fa parte dei sei Comuni della provincia di Ragusa insieme a Comiso, Chiaramonte Gulfi, Ispica, Vittoria e Modica, dove fa tappa il Food Mama Fest. Anche oggi, domenica 9 novembre, nella città del Commissario Montalbano continuano i percorsi culturali e un altro show cooking che si terrà al Convento Santa Maria della Croce con lo chef kevin Spadaro.