Maltempo. La Sicilia sta affrontando una giornata di forte maltempo. Come previsto, un’intensa perturbazione sta attraversando la regione da ovest a est, portando con sé fenomeni temporaleschi di notevole intensità. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto).
Già in mattinata, forti temporali marittimi provenienti direttamente dal Canale di Sicilia hanno colpito duramente le aree costiere, in particolare quelle comprese tra Licata e Gela. Nubifragio su Palermo.
Maltempo Sicilia, oggi allerta gialla della Protezione Civile della Sicilia
Il peggioramento è iniziato sui settori occidentali dell’Isola e si sta spostando progressivamente:
- Mattina: Temporali e rovesci intensi hanno interessato le zone occidentali e meridionali.
- Pomeriggio: Il fronte perturbato attraverserà la regione, concentrando i fenomeni sui settori centrali e orientali.
- Si prevedono temporali anche di forte intensità accompagnati da un moderato calo delle temperature su tutta l’Isola.
Prospettive per il Weekend: Instabilità Persistente
L’instabilità persisterà anche nei prossimi giorni, mantenendo la Sicilia in regime di tempo variabile e perturbato.
Sabato: Il tempo sarà variabile, con alternanza di schiarite e nuvole, ma con la possibilità di isolati fenomeni piovosi.
Domenica: Si prevede un nuovo e marcato peggioramento, con il ritorno di condizioni di tempo perturbato sull’Isola.
Il moderato calo delle temperature registrato oggi si manterrà per tutto il fine settimana.
Lascia un commento