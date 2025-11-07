Ragusa – Il Capo di Gabinetto della Questura, Dr. Gianluca Gennaro, 57 anni, palermitano, lascia Ragusa; il Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato ha decretato la sua promozione a Primo Dirigente, per cui oggi ha rivolto un saluto di commiato al personale e ai colleghi, dovendo frequentare a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, il relativo corso di formazione, prima di essere assegnato ad altro incarico in un’altra sede.

Nella circostanza, il Questore Marco Giambra si è congratulato con il funzionario per l’importante traguardo professionale raggiunto, frutto dell’impegno e dello spirito di sacrificio, e lo ha ringraziato per la dedizione e la fattiva collaborazione al buon andamento dell’Ufficio nei due anni di permanenza a Ragusa, augurandogli un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni e traguardi professionali.