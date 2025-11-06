Maltempo. La Sicilia si prepara a fronteggiare una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile Regionale ha emesso un’Allerta Gialla valida per la giornata di domani, venerdì 7 novembre 2025, a causa dell’arrivo di un fronte perturbato che porterà piogge intense e fenomeni temporaleschi.
L’allerta maltempo in Sicilia interessa diverse province dell’Isola, dalla costa sud-orientale fino a quella nord-occidentale, inclusi i territori da Ragusa a Messina e Palermo.
Previsioni e Rischio Idrogeologico
Dalle prime ore di domani, venerdì 7 novembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono:
- Precipitazioni Sparse: I fenomeni avranno prevalente carattere di rovescio o temporale, concentrandosi in particolare sui settori tirrenici e ionici dell’isola.
- Intensità: I temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Si raccomanda alla popolazione di consultare i bollettini ufficiali e di adottare le dovute precauzioni per il rischio idrogeologico.
