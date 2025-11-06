Maltempo in Sicilia. Un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche è imminente sulla Sicilia e sul Centro-Sud. Le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia annunciano l’arrivo di una fase di maltempo marcata, innescata da una profonda depressione atlantica.
Il Vortice Ciclonico e l’inizio dell’instabilità
Una intensa circolazione depressionaria sta avanzando velocemente verso il bacino del Mediterraneo, dove è destinata a scavare un insidioso vortice ciclonico.
Inizio Peggioramento: Il maltempo colpirà inizialmente la Sardegna per poi estendersi rapidamente sulla Sicilia a partire da venerdì 7 novembre. Successivamente, il fronte perturbato coinvolgerà anche le regioni del Sud e del Centro-Sud.
Intensità: Si prevedono piogge e temporali anche di forte intensità, accompagnati da un sensibile rinforzo dei venti, soprattutto sui settori esposti.
Maltempo prolungato per l’intero fine settimana
L’instabilità non sarà un fenomeno isolato. Il vortice depressionario tenderà a persistere sui mari meridionali, garantendo che il maltempo si prolungherà per tutto il weekend sulla Sicilia e sulle altre regioni del Centro-Sud.
Il Nord Sotto lo Scudo Anticiclonico
Contrariamente al Sud, le regioni settentrionali rimarranno al sicuro. Il Nord Italia sarà coperto da una solida figura di alta pressione, che fungerà da “scudo” meteorologico, mantenendo condizioni di tempo discreto, stabile e asciutto.
