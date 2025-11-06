Vittoria – Brutto incidente stradale stamattina sulla strada che collega Vittoria ad Acate. Due le auto coinvolte. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Vittoria per liberare uno dei feriti rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto mentre l’altro ferito a causa del violento impatto è stato sbalzato fuori dall’auto.

Entrambi i feriti sono stati immediatamente soccorsi dall’ambulanza del 118 e trasportati al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vittoria per effettuare i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, una squadra dei Vigili del Fuoco permane ancora in loco per completare la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area circostante.