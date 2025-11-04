Maltempo. La Sicilia affronta una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo e variabilità. La Protezione Civile della Sicilia ieri ha diramato un’Allerta Meteo Gialla per oggi, 4 novembre, per il rischio idrogeologico e temporali sulle province di Ragusa e Siracusa, richiamando l’attenzione dei cittadini.

Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia” per oggi, martedì 4 novembre, l’instabilità si concentrerà in diverse fasi della giornata:

Le previsioni di oggi, 4 Novembre

Mattina: Si attende nuvolosità variabile sui versanti settentrionali dell’Isola, dove non si esclude la possibilità di piogge sparse e di debole entità.

Pomeriggio: L'instabilità tenderà a focalizzarsi sui settori orientali, in particolare sulle aree del Ragusano e del Siracusano, dove saranno possibili fenomeni più intensi a carattere di rovescio o temporale.

Meteo di oggi e condizioni generali

Per la giornata di oggi, in Sicilia si assisterà a residue condizioni di variabilità, con qualche blanda pioggia sparsa attesa sui settori settentrionali e orientali. Il rischio di temporali rimane più elevato sui settori del Ragusano e Siracusano.

Temperature: Prevista una ulteriore lieve diminuzione su tutta l’Isola.

Prevista una su tutta l’Isola. Venti: Soffieranno deboli o moderati settentrionali , con possibili rinforzi da Nord-Ovest (NW) sul Canale di Sicilia.

Soffieranno , con possibili rinforzi da Nord-Ovest (NW) sul Canale di Sicilia. Mari: Lo Ionio e lo Stretto di Sicilia risulteranno generalmente mossi o molto mossi, richiedendo prudenza per la navigazione.

Si raccomanda ai residenti delle aree in allerta di seguire le indicazioni delle autorità e di prestare attenzione nelle zone a rischio idrogeologico.