Il bollettino meteorologico ufficiale de “Il Mio Meteo Sicilia” ha lanciato l’allerta gialla per la provincia di Ragusa a causa di una fase di maltempo che interesserà la regione. Le previsioni indicano condizioni di instabilità che si protrarranno da stasera fino a domani, martedì 4 novembre.
Previsioni per stasera, 3 novembre
Le precipitazioni, da isolate a sparse, colpiranno principalmente la Sicilia settentrionale e centro-orientale. Saranno possibili anche fenomeni a carattere di rovescio o temporale.
I quantitativi cumulati di pioggia sono attesi generalmente deboli, ma potrebbero raggiungere il livello moderato sulla Sicilia nord-orientale.
Meteo di domani, 4 novembre: piogge sul Sud-Est
L’instabilità persisterà anche nella giornata di domani, ma con un leggero spostamento delle aree maggiormente colpite:
- Fenomeni: Si prevedono piogge isolate, con possibili rovesci o temporali, concentrate sulla Sicilia settentrionale ed orientale.
- Intensità: I quantitativi cumulati resteranno generalmente deboli sul resto dell’Isola, ma si attendono punte puntualmente moderate sulla Sicilia sud-orientale, area che include la provincia di Ragusa, già interessata dall’allerta gialla.
Si raccomanda ai cittadini di Ragusa e delle aree orientali e settentrionali dell’Isola di prestare attenzione e di seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
