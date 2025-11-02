Ragusa – Questa mattina, nello spazio antistante la Questura di Ragusa, in occasione della giornata dedicata ai defunti, alla presenza del Questore Marco Giambra, dei funzionari e di una rappresentanza del personale nonchè dell’A.N.P.S., è stata deposta una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato, nonché alla stele che ricorda il sacrificio del vice questore Ninni Cassarà, ucciso a Palermo il 6 agosto 1985.
Nella circostanza, dopo l’esecuzione del “ silenzio “, ha avuto luogo un momento di preghiera, celebrato dal cappellano della Polizia di Stato Don Giuseppe Ramondazzo.
