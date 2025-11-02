Modica – Sconfitta casalinga in tre set, ieri pomeriggio per la formazione della Volley Modica impegnata nel campionato di serie C. I ragazzi allenati da coach Ciccio Italia, infatti, si sono arresi in tre set nel derby con il quotato Giarratana Volley, disputatosi al “Geodetico” di via Fabrizio. Il sestetto modicano ha disputato una buona partita tenendo testa ai loro avversari, ma quando nel secondo set l’inerzia del derby stava per cambiare, alcune decisioni arbitrali non condivise hanno fatto innervosire la formazione modicana che ha ceduto il passo ai vantaggi spianando la strada verso il successo dei loro avversari.

Nel terzo set i biancoazzurri che (lo ricordiamo sono per la maggior parte e under 17 e qualche under 20), hanno provato a reagire, ma Giarratana, squadra esperta con in rosa gente dal passato glorioso non si è fatta intimorire e alla fine è riuscita a portare a casa il bottino pieno.

Peccato per quanto successo, perchè la partita è stata molto bella e combattuta e giocata davanti a una cornice di pubblico sicuramente da serie superiore.

“Siamo delusi non tanto per il risultato – dichiara Giorgio Scavino –, ma per come questo è maturato. Complimenti a Giarratana che ha vinto e anche ai nostri ragazzi che hanno dato il massimo, ma purtroppo non è bastato. Ora – conclude il responsabile della seconda squadra e del settore giovanile modicano – voltiamo pagina e pensiamo al prossimo impegno che ci vedrà nuovamente in casa sabato contro la Giavì Pedara”.