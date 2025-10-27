Modica – Un nuovo polo di svago e adrenalina è sorto nel cuore del territorio ibleo: è stato inaugurato il parco Avventure “Il Mozzafiati Ibleo”, una vasta area relax e divertimento pensata per accogliere grandi e piccini. Il parco sorge in Contrada Pirato, precisamente in zona San Luca, nel suggestivo paesaggio tra Modica e Scicli.

L’area è stata sapientemente riqualificata e offre una duplice proposta di intrattenimento:

Percorsi Sospesi: Strutture realizzate tra gli alberi per gli amanti dell’avventura.

Aree Gioco: Spazi dedicati al relax e al divertimento dei bambini.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato mattina, alla presenza di autorità locali e regionali. Presente alla cerimonia, l’Onorevole e deputato regionale Ignazio Abbate ha espresso il suo plauso per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della riqualificazione del territorio.

“Due amici ‘visionari’ hanno trasformato una vallata che era abbandonata in uno splendido luogo di ritrovo per tutti”, ha commentato Abbate.

Il progetto è frutto della visione imprenditoriale di Carmelo Muriana e Francesco Vanella. A loro è andato il caloroso augurio del deputato per questa “nuova esaltante avventura” appena iniziata. Il parco si propone come una destinazione ideale per trascorrere tempo libero a contatto con la natura iblea.