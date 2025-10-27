Modica – Meritato successo del Frigintini Calcio che al “Barone” batte nettamente al di la del risultato finale la Sommatinese e incassa i primi tre punti della stagione. I ragazzi di Ciccio Di Rosa, sono scesi in campo con la giusta grinta e la determinazione necessaria per mettere in difficoltà la formazione di Miccichè che ha subito tantissimo la freschezza fisica dei rossoblu modicani.

Alla fine il successo poteva anche essere più ampio, ma l’importante per l’undici capitanato da Salvo Vitale era interrompere l’emorragia di sconfitte e ci sono riusciti ampiamente. La prima occasione della partita è di marca ospite al 5′, quando Bamba su un suggerimento dalla destra è appostato sul secondo palo e di testa mette alle spalle di Caruso, ma l’attaccante nisseno è in offside e l’arbitro su segnalazione del primo assistente invalida tutto.

Risponde il Frigintini 2′ più tardi con con un tiro dalla distanza di Macauda che costringe Giardina alla respinta di pugno, poi sul proseguo dell’azione è Giurdanella ad avere l’occasione per il vantaggio ma la sciupa da buona posizione. Al 30′ Michele Graci batte un calcio di punizione con palla che attraversa lo specchio di porta e si spegne sul fondo.

Al 39′ occasionissima per i padroni di casa con Giurdanella, che servito da Savarino evita l’intervento in uscita di Giardina e batte a rete, ma a pochi centimetri dalla linea di porta l’ex Modica Calcio La Cognata in scivolata evita il vantaggio rossoblu.

Al 43′ contropiede da manuale del calcio dei padroni di casa con Savarino, Giurdanella e Florddia che prendono d’infilata la retroguardia ospite, ma il tiro in girata del difensore rossoblu finisce di poco a lato. Il gol è nell’aria e arriva al 44′ con Giurdanella che che sfrutta il cross basso dalla destra e con un tocco di prima intenzione mette la sfera sotto l’incrocio facendo esplodere di gioia il “Barone”. Quello dell’attaccante modicano è il primo gol in campionato della sua squadra.

Si va così al riposo con il Frigintini in vantaggio meritatamente.

Nella ripresa i padroni di casa tengono alti i ritmi del gioco e la Sommatinese va subito in affanno. Al 2′, rossoblu vicini al raddoppio con Orazio Modica che tenta la deviazione in acrobazia su cross dalla destra di Hegazi, ma non inquadra lo specchio di porta.

Al 6′ Giurdanella sull’out di sinistra s’invola in area di rigore supera in velocità il suo avversario, supera il portiere in uscita, ma sulla linea di porta un difensore riesce a spazzare. Al 10′ Giurdanella ruba palla a Pulci e s’invola in area, ma al momento del tiro alza troppo la mira e l’azione sfuma. Al 11′ arriva il raddoppio, con Lo Magno entrato in campo da 5′, che s’invola sulla destra, entra in area dal lato corto e da posizione decentrata batte per la seconda volta Giardina.

Al 19′ ancora Lo Magno riceve palla sulla destra, converge al centro e dal limite dei sedici metri fa partire un tiro a giro che Giardina in bello stile alza sulla traversa. Al 27′ ci prova Vitale con un “piazzato” dai venti metri con palla che esce di poco alla destra di Giardina.

Al 34′ occasione per accorciare le distanze per la Sommatinese con Traorè che favorito da un rimpallo si presenta solo davanti a Caruso bravissimo a chiudergli lo specchio di porta in uscita bassa.

Al 38′ è ancora Traorè a trovare spazio sulla destra e a presentarsi ancora una volta a tu per tu con Caruso che anche stavolta è bravo a ribattere il suo tiro in uscita.

Al 43′ arriva la terza rete dei locali ancora con Lo Magno che dopo aver ricevuto palla in area di libera del suo diretto avversario e con un tiro secco fredda Giardina per la terza volta.

Al 45′ sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pira, Pulci si ritrova la palla sui piedi davanti a Caruso che stavolta non può far nulla per evitare il gol della staffa degli ospiti.

L’ultimo sussulto arriva al 48′ con il calcio di punizione di Vitale che Giardina devia in angolo. Poi arriva il fischio finale del signor Schiavone che decreta la fine delle ostilità con i rossoblu che vanno a far festa con i loro tifosi.

“Noi abbiamo avuto la forza di sorridere sempre anche dopo le quattro sconfitte – dichiara con soddisfazione Ciccio Di Rosa – il martedì con lo staffe tutta la squadra dopo ogni sconfitta la nostra forza è stata quella di allenarci sempre con il sorriso inteso come voglia di dare sempre il massimo e guardare la nostra coscienza e con il mio staff siamo stati bravi a dare positività a tutto il gruppo che finalmente ha reagito. Ovviamente non era una cosa scontata, ma siamo felicissimi perchè oggi ce lo siamo meritati. La nostra – continua – è una vittoria di gruppo perchè tutto quello che si può fare di positivo la domenica si costruisce durante la settimana, quindi oggi il merito non va solo a chi a giocato, ma a tutto il gruppo che dal martedì al venerdì lavora al massimo,come io e lo staff pretendiamo,perchè ogni prestazione domenicale, sia essa individuale o collettiva e frutto di un lavoro fatto con serietà,voglia e atteggiamento da parte di tutti. Ovviamente sono felicissimo per Diego Lo Magno che entra e fa doppietta, ma sono felicissimo per noi inteso come squadra. Ora – conclude Ciccio Di Rosa -dobbiamo continuare con questo spirito e con l’atteggiamento avuto oggi e la voglia di fare la differenza anche individualmente. Questo è quello che predichiamo dall’inizio della preparazione, poi i risultati sono andati diversamente, ma noi dobbiamo essere più forti dei numeri finali che spesso e volentieri cambiano i giudizi. Da martedì ci sarà nuovamente da lavorare per migliorarsi giorno dopo giorno”.

Felice per la doppietta anche Diego Lo Magno che festeggia così la convocazione con la Rappresentativa Regionale.

“Sapevamo che la partita non era facile e che come in ogni partita di questa categoria bisognava lottare e dare il massimo – spiega il giovane rossoblu – io e i miei compagni lo abbiamo fatto per tutto il match e penso oggi si sia visto e la mia doppietta ho contribuito alla vittoria della squadra. Ringrazio i miei compagni di squadra e il mister e tutta la società che mi sta dando questa possibilità di avere questo minutaggio in questo campionato. La convocazione in rappresentativa – continua – è una bella emozione, ma ripeto il merito di questi risultati ottenuti è soprattutto del mister. Spero di dare sempre il massimo e di migliorare perchè la squadra è forte, siamo giovani, ma sappiamo che abbiamo delle grandi potenzialità sia individuali,sia di squadra e se io, Samuele e Angelo siamo stati chiamati in Rappresentativa, credo che tutti gli altri avranno la possibilità magari più avanti perchè se lo meritano anche loro. Mi auguro che questo successo – conclude Diego Lo Magno – possa essere la scintilla per cambiare in meglio la nostra stagione, perchè ci alleniamo con impegno e questa vittoria spero possa darci la spinta per ottenere i punti necessari per salvare la categoria”.

Frigintini Calcio 3

Sommatinese 1

Marcatori: pt 44′ Giurdanella, st 18′ Lo Magno, 43′ Lo Magno, 45′ Pulci

Frigintini Calcio: Caruso, Hegazi (20′ st Sortino), Macauda, Floriddia, Cicero, Amato, Cavallo (6′ st Lo Magno), Savarino, Orazio Modica (29′ st Tommaso Iemmolo), Vitale, Giurdanella (33′ st Ragusa). A Disp: Giovanni Iemmolo,Sortino, Anthony Modica, Caruso. All. Ciccio Di Rosa.

Sommatinese: Giardina, Brancato, Tavella, Pulci, La Cognata (44′ st Flavio Graci), Noto, (5′ st Pira), Bamba, Giarrana ((5′ st Puccio), Michele Graci (16′ st Coscaru), Cantavenera, Traore. A Disp: Di Gregorio, Terrana, Castellino, Vaccaro. All. Mauro Miccichè.

Arbitro: Lorenzo Schiavone di Siracusa

Assistenti: Giuseppe Malpasso di Siracusa e Giuseppe Di Blasi di Ragusa