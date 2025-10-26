Ragusa – Forza Italia Ragusa sarà presente domenica 26 ottobre in Piazza Torre a Marina di Ragusa, dalle 10 alle 13, con un gazebo di tesseramento aperto a tutti i cittadini.

L’iniziativa rappresenta un momento di partecipazione e di confronto diretto con la cittadinanza. Forza Italia Ragusa vuole infatti rafforzare il dialogo con il territorio, ascoltare le esigenze della popolazione e raccogliere proposte e idee utili per contribuire alla crescita della nostra comunità.

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Ragusa, Alberto Distefano, dichiara: «Forza Italia è un partito che si confronta quotidianamente con le persone e che crede nel valore dell’ascolto. Il gazebo di domenica sarà un’occasione per dialogare con i cittadini, raccogliere suggerimenti e condividere idee per una Ragusa sempre più vicina ai bisogni reali della gente.

Il tesseramento, inoltre, non è soltanto un atto formale, ma un modo per incidere davvero nella vita del partito, soprattutto in un momento importante come questo, in vista

dell’elezione della nuova segreteria regionale.»

Il sindaco Peppe Cassì aggiunge: «Il contatto diretto con i cittadini è alla base di un buon governo. Momenti come questi permettono di mantenere vivo il legame con la comunità, ascoltare le istanze che arrivano dal territorio e costruire insieme risposte concrete e condivise.» Durante la mattinata, sarà anche possibile incontrare gli amministratori e i consiglieri comunali di Forza Italia, confrontarsi sui temi che riguardano la nostra comunità e condividere idee e proposte per il futuro della città.

Il tesseramento a Forza Italia resterà attivo fino al 30 novembre, offrendo a tutti la possibilità di aderire e partecipare alla vita del partito anche oltre l’iniziativa di domenica.