Scicli – La poetessa sciclitana Giovanna Drago ha arricchito il suo palmarès con un nuovo e significativo successo letterario. Lo scorso 22 ottobre, l’artista ha ricevuto una prestigiosa menzione di riconoscimento nell’ambito del Concorso Nazionale di Poesia “Agrigento, ciò amo di questa città”.

La poetessa ha espresso grande soddisfazione e gratitudine per l’onorificenza conferitale dalla giuria, in particolare dalla Dottoressa Enza Ierna, Presidente della Società Dante Alighieri di Agrigento.

La menzione è stata assegnata alla dottoressa Drago per la sua poesia intitolata “Sotto il cielo di Akragas”, accompagnata da una motivazione che ne ha riconosciuto il valore artistico e tematico.

«Ricevere questa Menzione di Riconoscimento è per me motivo di grande emozione e orgoglio – ha dichiarato Giovanna Drago. Un segno prezioso di stima che dedico alla poesia, alla mia terra e a chi crede ancora nella forza delle parole».

Il premio conferma ancora una volta il talento della poetessa nel tessere versi carichi di sentimento e legame con il territorio, portando lustro alla città di Scicli.