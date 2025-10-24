Gangi – L’ESA (Ente di sviluppo agricolo) ha finanziato al Comune di Gangi una somma di 150 mila euro per la manutenzione straordinaria della strada intercomunale Regiovanni-Gurfi-Polizzello. Si tratta di somme, messe a disposizione dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, impiegate per il finanziamento di progetti di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane.

A questa somma si aggiungono i fondi, già stanziati, nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) assegnate alla Regione Siciliana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionale e le Autonomie. Risorse che la Regione Siciliana ha messo a disposizione dei comuni finalizzate alla salvaguardia e la valorizzazione della montagna. Si tratta di due interventi: uno di 78.525,57 e l’altro di circa 35 mila euro che interesseranno la manutenzione straordinaria sempre delle strade intercomunali di contrada Gurfi e contrada Zappaiello.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello: “Questi finanziamenti ci consentiranno di intervenire in modo significativo sulla viabilità rurale. Sul miglioramento della viabilità la mia amministrazione si è spesa sin dal suo insediamento conscia dell’importanza che riveste sia per i cittadini sia per le numerose aziende agro-zootecniche che ricadono nel nostro comune, ringrazio gli uffici comunali, l’Esa e la regione Sicilia per l’attenzione mostrata verso il nostro territorio”.