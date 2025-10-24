Ragusa – Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la Strada Provinciale 25 a Ragusa, precisamente al chilometro 14, in prossimità dell’Agriturismo la Masseria. L’episodio ha coinvolto un’autovettura, una Kia Picanto, a bordo della quale viaggiavano una madre e sua figlia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa per estrarre una delle due donne dall’abitacolo della vettura, rimasto gravemente danneggiato.

Le operazioni sono state complesse: una delle due donne è stata estratta dal personale del 118, mentre la seconda è stata liberata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Ragusa. Entrambe le donne, madre e figlia, sono state affidate alle cure dei sanitari e trasportate d’urgenza in ospedale. I vigili del fuoco parlano di un presunto tamponamento con un furgone.

Al momento, non sono note le loro condizioni di salute. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi di rito, volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità, con particolare attenzione all’ipotesi del tamponamento con un furgone.