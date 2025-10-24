Ragusa – Ragusa tra gli 8 capoluoghi di provincia ad avere una qualità dell’aria buona. Lo annuncia con una dichiarazione l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta. “Anche quest’anno Ragusa fa un balzo in avanti nella classifica Ecosistema Urbano di Legambiente. Se l’anno scorso le posizioni guadagnate erano 18, quest’anno sono altre 11. Ragusa è così la 58^ città in Italia per benessere ambientale, la 4^ al Sud e la 1^ in Sicilia. La posizione nazionale ci dice che il lavoro da fare è ancora molto, ma al tempo stesso l’ascesa di piazzamenti ci dice che la strada è quella giusta.

Se il sindaco pochi giorni fa ha giustamente messo in evidenza come Ragusa abbia il miglior trend nazionale per il contrasto al consumo di suolo, io volevo porre l’accento su un altro aspetto: la qualità dell’aria. Ragusa è tra i soli 8 capoluoghi di provincia ad avere una qualità dell’aria buona, un dato che corrisponde concretamente al valore di ciò che respiriamo.

Avere una buona aria è garanzia di salute, di prevenzione dalle malattie, di tutela dei soggetti più fragili. Avere una buona aria è sintomatico di una città posta in un territorio verde in cui traffico e smog sono sotto controllo. Continueremo a lavorare affinché tutti gli indicatori raggiungano posizioni di riguardo, nella convinzione che sia impossibile avere tutto e subito ma anche di una comunità sempre più attenta, e quindi rispettosa, di questi temi”.