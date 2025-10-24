La Legge di Bilancio 2026 accoglie la Rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti con il Fisco. L’obiettivo dichiarato dal Governo è “aiutare chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare,” puntando a smaltire l’enorme stock di vecchi crediti con procedure più semplici e termini di pagamento estremamente lunghi.

Chi rientra e quali debiti copre

La misura si focalizza sui contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma sono in difetto con i versamenti.

Periodo Coperto: Carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) dall’ 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .

Carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) dall’ . Debiti Ammessi: Imposte e contributi non versati, ma anche multe stradali di competenza statale (es. autovelox, tutor).

Imposte e contributi non versati, ma anche (es. autovelox, tutor). Esclusioni Nette: Non possono aderire gli evasori totali (chi non ha mai dichiarato i redditi) e chi è stato accertato per evasione.

Non possono aderire gli (chi non ha mai dichiarato i redditi) e chi è stato accertato per evasione. Clausola di Esclusione: Restano fuori dalla quinquies i debiti già inclusi nella Rottamazione quater per i contribuenti che risulteranno in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025}. Possono invece rientrare coloro che erano decaduti dalle precedenti sanatorie (dal 2016 in poi) su carichi fino al 2022.

Cosa si paga: capitale e interessi al 4%

Chi aderisce alla quinquies ottiene l’azzeramento di gran parte degli oneri accessori:

Si Cancella: Sanzioni, interessi di mora e aggio.

Sanzioni, interessi di mora e aggio. Si Paga: Solo il capitale (la somma originaria) e le spese di notifica/procedura.

Il pagamento può avvenire in:

Unica Soluzione: Scadenza il 31 luglio 2026 .

Scadenza il . Rateazione Lunga: Fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Prima Rata: 31 luglio 2026. Ultima Rata: 31 maggio 2035. Tasso: Si applica un interesse del 4% annuo a partire dal 1 agosto 2026. Importo Rate: Tutte le rate sono di pari importo , non inferiore a 100 euro.

Fino a (9 anni).

Come fare domanda e gestione dei contenziosi

La procedura è esclusivamente digitale:

Quando: La domanda si invia online, tramite il portale dell’ADER, entro il 30 aprile 2026 .

La domanda si invia online, tramite il portale dell’ADER, entro il . Cosa Fare: Bisogna indicare i carichi da sanare e il numero di rate desiderato.

Bisogna indicare i carichi da sanare e il numero di rate desiderato. Contenziosi Aperti: È possibile aderire anche se si ha una causa aperta sugli stessi debiti, a condizione di rinunciare al giudizio nella domanda. In tal caso, la causa viene sospesa e si estinguerà automaticamente con il pagamento della prima rata.

Effetti immediati e decadenza dal beneficio

Effetti della Domanda: L’invio della richiesta sospende immediatamente tutte le azioni di riscossione. Non possono partire nuovi pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e quelli in corso restano congelati fino al saldo della prima rata. In questo periodo, il contribuente è considerato in regola (ottenendo il DURC).

Decadenza: Il beneficio si perde (e si torna a dover versare l’intero debito residuo con sanzioni e interessi pieni) in tre casi:

Mancato pagamento dell’unica rata. Mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). Mancato versamento dell’ultima rata.

Entro il 30 giugno 2026, l’ADER comunicherà ai richiedenti l’importo esatto da saldare e il piano dettagliato delle scadenze.