Vittoria – “La nostra città sta vivendo un momento di forte difficoltà. Non è nostra intenzione alimentare polemiche o puntare il dito alla ricerca di responsabilità, ma il disagio è evidente e va affrontato con senso di responsabilità e urgenza”. Con queste parole il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, si rivolge al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, sottolineando la necessità di affrontare con decisione le criticità che affliggono il centro cittadino. “Anche ieri sera ci siamo purtroppo trovati di fronte all’ennesima rissa tra extracomunitari, ancora una volta nel cuore pulsante della città, in via Cavour, il nostro salotto commerciale. Episodi che si ripetono con allarmante frequenza e con gli stessi protagonisti” dichiara La Rosa, evidenziando come tali situazioni contribuiscano a una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini.

Il segretario forzista richiama, inoltre, un recente intervento del giornalista Gianni Di Gennaro, che sottolineava il rischio che questi episodi possano distogliere l’attenzione delle forze dell’ordine da altre situazioni critiche. “È un’ipotesi che merita di essere approfondita con la massima attenzione”, aggiunge La Rosa. “Resta il dato di fatto: c’è un problema serio in città. Sono assolutamente favorevole all’adozione di un piano sicurezza per il centro storico e, in particolare, per via Cavour, ormai dimenticata. Vittoria non può assistere in silenzio all’ennesima rissa nel cuore della città”. Il segretario conclude con un appello deciso: “Chiediamo che siano attivati con urgenza i provvedimenti Daspo per chi disturba l’ordine pubblico e che non si abbassi mai la guardia. Noi non lo faremo”.