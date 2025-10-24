Sequestrati cocaina, crack, hashish e marijuana: un trentacinquenne tratto in arresto, un ventunenne denunciato in stato di libertà. La Polizia di Stato ieri nel Capoluogo ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano e per contrastare il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello.

L’attività di polizia si è concentrata nel centro storico, dove equipaggi della Sezione Volanti, della Squadra Mobile e unità cinofile della Polizia di Stato della Questura di Palermo, hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni domiciliari. All’esito degli stessi un trentacinquenne, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato tratto in arresto in flagranza poiché trovato in possesso di 85 grammi di cocaina, 12 grammi di crack, e 5 grammi di cannabinoidi. Un ventunenne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato, invece, denunciato alla Procura della Repubblica in stato di libertà poiché trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 1 di cocaina. Nel corso dei controlli sono state fermate 27 autovetture, identificate 84 persone ed elevate 6 contravvenzioni al codice della strada.