Acate – Un uomo accoltellato. E’ il bilancio di una rissa tra extracomunitari avvenuta ieri sera, sabato 18 ottobre, nella zona del Castello Biscari ad Acate, in provincia di Ragusa. Una lite tra cittadini stranieri, degenerata per futili motivi e presumibilmente in un contesto di abuso di alcol, ha portato all’accoltellamento di un uomo.

L’alterco ha coinvolto un numero significativo di persone, stimato intorno alla quindicina di individui. Stando alle testimonianze raccolte, la rissa è stata particolarmente violenta, con i partecipanti che si sono affrontati utilizzando anche bottiglie come arma, causando diversi feriti.

Il caos è esploso improvvisamente sotto gli occhi di numerosi passanti e famiglie che si trovavano in zona per trascorrere la serata.

L’uomo accoltellato è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia di Stato per sedare la rissa e avviare le indagini. Le condizioni del ferito sono attualmente in fase di valutazione da parte del personale sanitario. (Foto Assenza)