Bruxelles, 17 ottobre 2025 – “Esprimo la mia ferma condanna per il vile atto subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, destinatario di un ordigno esplosivo che ha devastato le sue auto e che avrebbe potuto uccidere lui e i componenti della sua famiglia” – così Giuseppe Antoci parlamentare europeo del M5S e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento europeo.

“Si tratta di un gesto gravissimo, che colpisce non solo un professionista noto per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta, ma anche la libertà di stampa e il diritto all’informazione, pilastri fondamentali di ogni democrazia. A Sigfrido Ranucci va la mia solidarietà piena e incondizionata, con l’augurio che le forze dell’ordine possano rapidamente individuare i responsabili di questo atto vile – dice ancora Antoci.

“In un momento storico in cui l’informazione libera è sempre più sotto attacco – continua Antoci – è fondamentale difendere il lavoro dei giornalisti che, con coraggio e rigore, portano alla luce verità scomode, ma il clima contro chi svolge questo ruolo è preoccupante e non si può, per questo, diventare bersaglio”.

“Continueremo a sostenere Sigfrido Ranucci e chi ogni giorno si batte per una società più giusta, trasparente e informata. Non fermeranno né Ranucci né nessuno di noi che, insieme a lui, faremo squadra a salvaguardia della dignità di un Paese che non può rivivere momenti bui del passato che vogliamo dimenticare” – conclude Antoci.