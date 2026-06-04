San Giacomo, frazione rurale di Ragusa, torna al centro del dibattito politico locale. Nelle ultime ore la consigliera comunale Rossana Caruso ha effettuato un sopralluogo nell’area dell’abbeveratoio lavatoio, segnalando condizioni che ritiene problematiche e chiedendo un intervento da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo quanto riferito dalla consigliera, durante la visita è stato possibile osservare la fuoriuscita di acqua pulita dall’impianto, in netto contrasto con lo stato generale del sito, considerato da molti residenti un luogo storico e identitario della comunità di San Giacomo.

Caruso sostiene che la situazione richieda attenzione e interventi mirati per il recupero e la manutenzione dell’area.

La consigliera ha annunciato la presentazione di una interrogazione consiliare per ottenere chiarimenti sulle iniziative previste dal Comune.

Tra i punti che intende approfondire figurano gli eventuali lavori programmati, le risorse disponibili e le tempistiche per un possibile intervento nell’area.

Secondo Caruso, l’abbeveratoio e il lavatoio rappresentano un elemento significativo della memoria rurale della frazione e meritano azioni di tutela e valorizzazione.

Nel suo intervento, la consigliera ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo di San Giacomo all’interno del territorio comunale, sottolineando la necessità di garantire cura e manutenzione anche nelle aree periferiche e rurali.

L’obiettivo, secondo quanto dichiarato, è quello di avviare percorsi che consentano il recupero del sito e una maggiore attenzione verso un luogo considerato parte del patrimonio storico e culturale della comunità locale.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dell’amministrazione comunale in merito alle richieste avanzate. La situazione resta quindi in attesa di eventuali sviluppi e delle risposte che potranno emergere in sede consiliare.