ROMA – I giornalisti e i comunicatori dell’Unione Cattolica stampa italiana esprimono il loro sconcerto per il gravissimo e inquietante atto intimidatorio che ha distrutto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci e danneggiato quella della figlia, parcheggiate davanti casa. Lo ha detto il presidente nazionale Vincenzo Varagona. “Abbiamo avuto tra i nostri presidenti nazionali una luminosa figura ma indimenticata, Emilio Rossi – ha scritto il presidente – che per una vita ha subito gli effetti di una gambizzazione per un attentato a mano armata.

Speravamo che la stagione delle bombe, della violenza, della paura, delle dovute scorte di protezione per chi fa solo il proprio lavoro, fosse archiviata, ma dobbiamo registrare che così purtroppo non è. Quando si colpisce un giornalista si colpiscono la democrazia, la libertà, il pluralismo. A Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà, auspicando che si faccia piena luce su quanto avvenuto per risalire a esecutori e mandanti di questo vile atto”.