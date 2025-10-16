Mancano ormai pochi giorni all’erogazione dell’accredito di ottobre dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico. L’INPS ha fornito il calendario completo dei versamenti per le mensilità finali del 2025.

L’Assegno Unico, la cui entità è stabilita in base all’ISEE, ha raggiunto nel 2025 ben 6.143.240 famiglie e ha riguardato complessivamente 9.712.805 figli, confermandosi un sostegno cruciale per i bilanci familiari.

Pagamento di Ottobre: le date da segnare

Le famiglie che beneficiano di un assegno già in corso riceveranno l’accredito di ottobre nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 ottobre.

Per i nuovi richiedenti o per coloro che attendono i conguagli, il pagamento avverrà, come di consueto, nell’ultima settimana del mese.

Calendario dei pagamenti fino a fine anno

L’INPS ha comunicato le seguenti date per i versamenti delle mensilità successive:

Mese Date di Pagamento Novembre 2025 20 e 21 novembre Dicembre 2025 17, 18 e 19 dicembre

Prospettive 2026: rivalutazione per l’inflazione

Guardando al prossimo anno, i nuclei familiari dovranno presentare il nuovo ISEE aggiornato, sulla base del quale verrà ricalcolato l’importo mensile dell’assegno.

Inoltre, secondo quanto anticipato dal Documento Programmatico di Finanza Pubblica, la Legge di Bilancio 2026 dovrebbe prevedere una rivalutazione dell’Assegno Unico basata sull’inflazione, attesa al +1,6% per il 2026. Questo adeguamento comporterà un sensibile aumento degli accrediti mensili per le famiglie.