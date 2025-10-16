Vittoria – ‘FC Vittoria continua a scrivere pagine importanti della propria stagione. All’indomani della straordinaria e meritata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Regionale, ottenuta con carattere, determinazione e spirito di squadra, la società biancorossa annuncia un nuovo e prestigioso innesto nel proprio reparto offensivo.

La vittoria contro il Niscemi Calcio, arrivata al termine di una prestazione impeccabile e con una formazione imbottita di giovani under e un ampio turnover, è la dimostrazione concreta della forza del gruppo, della profondità della rosa e della mentalità vincente che contraddistingue il progetto tecnico guidato dal club.

Un successo che esalta il lavoro quotidiano di tutto l’ambiente e che conferma il FC Vittoria come una delle realtà più solide e ambiziose del panorama regionale.

In questo clima di entusiasmo e fiducia, la società è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Francesco Vitelli, attaccante di 1,86 m, giocatore duttile e capace di ricoprire più ruoli nel fronte d’attacco. Classe, esperienza e personalità sono le qualità che il nuovo innesto porterà a disposizione di mister e compagni.

Vitelli vanta un curriculum importante e ricco di successi:

Con il Campobasso ha conquistato campionato, Coppa regionale e Coppa nazionale

Con il Giulianova ha vinto campionato e Coppa regionale

Con Akragas ed Enna ha centrato la promozione vincendo il campionato

Nella scorsa stagione ha militato tra le fila di Modica e Vigor Lamezia

Le prime parole di Francesco Vitelli:

“Sono venuto qui perché Vittoria è una piazza in cui tutti i giocatori sognano di giocare. Ringrazio la società e il mister per la chiamata. Arrivo in punta di piedi, con grande rispetto, e cercherò di mettermi a disposizione dei compagni e dello staff tecnico in una rosa già forte in tutti i reparti.”

Con questo nuovo arrivo, l’FC Vittoria conferma la propria ambizione, solidità e fame di successi, rafforzando ulteriormente una squadra che ha già dimostrato di saper unire talento, spirito di sacrificio e unità d’intenti.

La società dà il benvenuto ufficiale a Francesco Vitelli e gli augura buon lavoro e grandi traguardi con la maglia biancorossa.