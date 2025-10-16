Modica – I gruppi consiliari DC, Siamo Modica e Radici Iblee esprimono soddisfazione per l’approvazione della variazione di bilancio da 4 milioni di euro avvenuta nel Consiglio Comunale di ieri. Tale atto, lungamente atteso, ha finalmente sbloccato la possibilità di utilizzare importanti risorse economiche destinate a fondamentali servizi per la comunità. Si evidenzia che gran parte delle somme entrate nel bilancio e ora utilizzabili provengono da finanziamenti regionali, stanziati dall’ex Sindaco On.le Ignazio Abbate. Tali risorse, la cui certezza era nota da tempo, da oltre 9 mesi, rappresentano un’opportunità cruciale per il rilancio dei servizi sociali sul nostro territorio. A queste si aggiungono, per completezza, anche ulteriori fondi di provenienza statale (PNRR) ottenuti da questa amministrazione (anni 2023 e 2024).

Preso atto della certezza di questi finanziamenti, i gruppi consiliari DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno sin da subito intrapreso un’azione politica mirata e incisiva. Già nello scorso mese di febbraio abbiamo prontamente presentato e ottenuto l’approvazione di una specifica mozione d’indirizzo finalizzata a impegnare l’Amministrazione a predisporre con urgenza la progettualità e tutta la documentazione necessaria per l’immediato utilizzo dei fondi stanziati. Visto il notevolissimo ritardo accumulato nel portare in Consiglio la necessaria variazione di bilancio, abbiamo più volte sollecitato e richiesto con forza la convocazione di un Consiglio Comunale dedicato, ottenendo la seduta che si è svolta ieri. Grazie all’impegno per l’ottenimento dei finanziamenti da parte dell’ex Sindaco Abbate e alla nostra costante e determinante attività consiliare (dalla mozione di indirizzo di febbraio alle continue sollecitazioni, fino all’approvazione di ieri), è stato finalmente possibile sbloccare l’utilizzo di queste somme.

Confidiamo adesso che tutti questi importantissimi servizi sociali possano finalmente partire senza ulteriori indugi – dichiarano i consiglieri dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee – il nostro compito non è terminato: continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché le risorse stanziate vengano concretamente tradotte in servizi per i cittadini e le famiglie, nei tempi più brevi possibili. La nostra preoccupazione è che si debba aspettare altri 9 lunghi mesi per altre manutenzioni del territorio grazie a somme messe già a disposizione dalla Regione ma ancora non impegnate né utilizzate. Su queste ultime predisporremo delle interrogazioni apposite spingendo così l’amministrazione ad accelerare l’iter visto che il territorio è completamente abbandonato”.