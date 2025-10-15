Il maltempo in Sicilia sta causando pesanti disagi nel territorio di Mascali, in provincia di Catania, a causa di una violenta bomba d’acqua che insiste sulla zona ionica della Sicilia. Le intense precipitazioni hanno trasformato le vie del paese e le arterie principali in veri e propri fiumi. La situazione più critica si registra sulla Statale 114, che risulta totalmente allagata in diversi tratti, con l’acqua che ha abbondantemente superato il livello dei marciapiedi.

L’emergenza ha richiesto l’immediato intervento delle squadre di soccorso:

Soccorsi a Carrabba-Fondachello: Su attivazione del Sindaco di Mascali, Luigi Messina, i volontari del NOES (Nucleo Operativo Emergenza Sicilia) sono intervenuti in sinergia con la Polizia Locale lungo Via Carrata, l’importante via di collegamento tra le frazioni di Carrabba e Fondachello, dove è stato necessario soccorrere un automobilista rimasto in panne.

Pericolo Albero Caduto: Lungo Via Catania-Messina, all’altezza del sottopasso nel centro abitato di Mascali, le raffiche di vento e la violenza dell’acqua hanno abbattuto un grosso albero. L’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli.

Le autorità locali invitano alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non essenziali nelle zone colpite.