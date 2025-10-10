Scicli – La giovane cantante di Scicli Eva Sinacciolo, 22 anni, si è esibita nel daytime di Amici 25 nel tentativo di conquistare un banco per accedere al talent show di Maria De Filippi. Eva ha preso parte a una “Sfida” di canto contro Flavia Buoncristiani, una concorrente già all’interno della scuola e a rischio eliminazione. In palio c’era proprio il posto di Flavia.

Durante l’esibizione, la cantante di Scicli ha messo in mostra le sue spiccate qualità vocali e tecniche. Al termine della prova, la talent manager Sara Andreani, chiamata a giudicare, ha espresso il suo verdetto: Eva non è riuscita a scalzare Flavia, che ha mantenuto il suo banco.

Nonostante il mancato accesso alla scuola, Eva ha ricevuto apprezzamenti e consigli preziosi dalla giudice. Andreani ha lodato le qualità tecniche di entrambe, ma ha suggerito a Eva: “Siete entrambe tecnicamente e vocalmente davvero brave, quindi non è facile. Devo dire che Eva dovrebbe personalizzare di più i brani, avendo la fortuna di poter contare su questa vocalità molto importante, in modo da far sua la cover”. La giudice ha, invece, premiato l’intensità espressiva di Flavia.

Per la cantante sciclitana, l’esperienza ad Amici si rivela comunque un’occasione di grande valore, che rafforza la sua consapevolezza e il suo potenziale nel panorama musicale italiano. Considerando la sua potenza vocale, è probabile che nuove opportunità artistiche non tarderanno ad arrivare.