Ragusa – Da domani sabato 11 ottobre a mercoledì 15 ottobre sarà possibile prenotare le visite senologiche gratuite promosse dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ragusa e da Ergon S.p.A., attraverso l’insegna Interspar, nell’ambito della campagna “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”. Le visite si svolgeranno nei giorni 16 e 17 ottobre presso l’Interspar Le Dune di Ragusa (via Giorgio La Pira 21/23), in un’area riservata all’interno del punto vendita, dove sarà anche possibile ricevere informazioni e consigli utili sulla diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.

L’iniziativa sarà inoltre presentata mercoledì 15 ottobre, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nell’area dedicata del punto vendita. Interverranno Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Ergon, Maria Teresa Fattori, presidente LILT Ragusa, e la dott.ssa Federica Lauria, specialista senologa, che illustreranno gli obiettivi della campagna e l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Con “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”, Ergon rinnova il proprio impegno accanto ai cittadini e alle istituzioni sanitarie per la tutela della salute e del benessere, confermando la volontà del gruppo – che gestisce in Sicilia le insegne Despar, Eurospar e Interspar – di sostenere iniziative di forte impatto sociale e di sensibilizzazione e che crea realmente un valore aggiunto per i clienti e le loro famiglie.