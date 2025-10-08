Vittoria – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato della Polizia di Stato di Vittoria hanno arrestato, in flagranza di reato, un extracomunitario di origini tunisine, indagato di tentata rapina, resistenza e lesioni a personale esercente una professione sanitaria.

Lo straniero, di 32 anni, regolare sul territorio nazionale, si era recato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per farsi medicare una ferita alla mano, quando improvvisamente ha aggredito l’infermiere che lo stava trattando; è intervenuta la guardia giurata in servizio presso la struttura, con il quale l’uomo ha ingaggiato una colluttazione, tentando anche di sottrargli la pistola dalla fondina.

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto Fisso è immediatamente intervenuto, bloccando e rendendo inoffensivo l’uomo, che nel frattempo aveva cagionato delle lesioni ai due; poco dopo è giunta sul posto anche una volante, il cui equipaggio lo ha tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.