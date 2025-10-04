Vittoria – Un infermiere del Pronto Soccorso di Vittoria è stato aggredito mentre era in servizio nell’ospedale vittoriese, riportando la frattura di un arto. Durante l’aggressione sono stati colpiti anche una guardia giurata intervenuta per fermare l’assalitore e il medico presente.

La notizia è stata resa nota dal senatore di Forza Italia, il vittoriese Salvo Sallemi, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Di fronte a questa violenza incivile, che colpisce chi è dedito a salvare vite, esprimo la mia più piena e sentita solidarietà all’operatore sanitario con l’augurio di una pronta guarigione. Un ringraziamento e un pensiero di vicinanza va anche alla guardia giurata intervenuta nell’immediatezza del fatto e al medico presente che è stato anch’egli vittima di questa assurda aggressione”.

“Questi episodi — aggiunge Sallemi — non sono più tollerabili. Il Governo di recente ha inasprito in modo significativo le pene per chi aggredisce il personale sanitario. La legge ora c’è: chi alza le mani su un infermiere o un medico deve sapere che pagherà un prezzo altissimo. La violenza non è mai giustificabile”.