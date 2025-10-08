Vittoria – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno denunciato per furto aggravato una coppia di Vittoria, sorpresa in flagranza di reato mentre asportava olive da un terreno di proprietà del comune di Comiso.

I militari dell’Arma a bordo della “Gazzella”, nel corso di uno dei servizi di perlustrazione – intensificati nel territorio casmeneo anche per la prevenzione ed il contrasto dei reati contro il patrimonio – transitando in via Alcide De Gasperi, hanno notato due persone intente a raccogliere olive da alcuni alberi situati in una piazzetta di proprietà del comune.

I due, identificati nei coniugi C.S. 56enne e M.D. 51enne, entrambi vittoriesi e con precedenti penali, si erano muniti di rastrelli e avevano steso dei teloni sotto gli alberi, procedendo alla raccolta dei frutti sulla piazzetta in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Il frutto già raccolto, circa 50 kg di olive, era stato riposto in alcune cassette di plastica e la coppia si apprestava a passare ad un altro albero.

I due coniugi, colti in flagranza, sono stati pertanto denunciati dai Carabinieri in stato di libertà per furto aggravato ed una informativa di reato è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria iblea per segnalare la violazione, mentre le olive raccolte sono state riconsegnate a personale del Comune.