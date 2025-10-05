Pedalino (Comiso) – Momenti di grande paura si sono intorno all’1:00 di oggi, 5 ottobre, a Pedalino, frazione del comune di Comiso, a causa di un violento incendio che ha coinvolto due autovetture parcheggiate in via Luigi Capuana.

Le fiamme, sviluppatesi da una Fiat Punto a metano e una Omoda 5 alimentata a GPL, si sono propagate in adiacenza al prospetto di un’abitazione, rendendo impossibile l’uscita a una coppia che si trovava all’interno a causa del fumo.

Due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Vittoria e dall’aeroporto di Comiso, supportate da un’autobotte inviata dalla sede centrale di Ragusa, sono intervenute tempestivamente.

Vista l’impossibilità per i coniugi di lasciare l’abitazione a causa del fumo tossico che si stava diffondendo, un pompiere, utilizzando una scala, ha raggiunto la coppia dall’esterno, entrando in casa attraverso il balcone. I due sono stati quindi fatti spostare sulla terrazza, mettendoli in sicurezza e al riparo dai fumi.

L’incendio ha causato gravi danni sia ai veicoli che al prospetto dell’abitazione adiacente, compromettendo anche la linea elettrica dell’ENEL.

Due ambulanze del 118 sono accorse sul posto per prestare assistenza sanitaria ai due coniugi, che presentavano sintomi di intossicazione da fumo. Fortunatamente, dopo le prime cure, non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

Sul luogo sono intervenute anche pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Le cause che hanno innescato l’incendio, vista anche la presenza degli impianti a gas sui veicoli coinvolti, sono tuttora in fase di accertamento.