Vittoria – Un incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 4 ottobre, lungo la Strada Statale 115, precisamente in contrada Passo Scarparo, dopo il ponte di ferro cavalca ferrovia, tra Comiso e Vittoria. Il sinistro ha coinvolto un’auto e un SUV. A seguito dell’impatto, una persona ha riportato ferite lievi.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto. Il ferito è stato successivamente trasportato e medicato presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi di rito e per accertare l’esatta dinamica dello scontro.