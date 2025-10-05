Ragusa – Domenica 5 ottobre alle ore 9,30 è convocata, presso i locali della CGIL di Comiso in via Umberto Maddalena n. 63, l’Assemblea Provinciale di Ragusa per l’elezione dei due Portavoce provinciali, dei componenti dell’Esecutivo Provinciale e dei componenti del Consiglio Federale Regionale.
Questa assemblea rappresenta una tappa fondamentale nel percorso avviato nel 2023 con la nascita della Federazione di Europa Verde in provincia di Ragusa, a sostegno di un programma ecologista, inclusivo, pacifista e progressista. Un progetto che rifiuta populismi e demagogie, ponendosi in ascolto dei bisogni concreti del nostro territorio e dei nostri conterranei.
