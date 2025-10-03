Scicli – Il sindaco di Scicli, visto l’art. 1 della Legge 21 marzo 1990, N. 53, con il quale si è provveduto all’istituzione presso la Cancelleria di ciascuna Corte di Appello, territorialmente competente dell’Albo autonomo delle persone idonee allo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale;
rende noto
Che tutti gli Elettori ed Elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee allo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale, istituito presso la Cancelleria di Corte di Appello, possono inoltrare regolare istanza, indirizzata al Sindaco, entro e non oltre il 31 Ottobre c.a.
L’istanza deve indicare, per ciascun cittadino, la data di nascita, il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, la residenza nonché la professione, arte o mestiere esercitati.
Sono esclusi, ai sensi della vigente normativa in materia, dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione:
- Coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età
- I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Attività Produttive e delle Infrastrutture e Trasporti
- Gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti
- I segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo in distribuzione presso il Servizio Elettorale del Comune, sito in Via Giuseppe Verdi/Tagliamento (ex caserma dei Carabinieri) Tel. 0932839715 o scaricabile dal sito Internet del Comune di Scicli.
Lascia un commento