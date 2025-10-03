Ragusa – Dopo mesi di lavoro si sta per pubblicare il bando sui rifiuti. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Mario D’Asta. “Tre cicli di incontri con associazioni e sindacati più quello aperto alla cittadinanza (a cui il Pd non si è visto), e ora il Partito Democratico ci accusa di “nascondere il bando sui rifiuti”? Comica delle comiche – dichiara l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta – proprio il Pd ha richiesto all’Ufficio Ambiente e ottenuto mesi fa un incontro dedicato al tema presso la sua sede.

L’accusa di “evitare di sottoporre il nuovo capitolato all’esame del civico consesso è un atteggiamento antidemocratico” si commenta da sé: si tratta di un atto gestionale ed è quindi la legge a stabilire l’iter, cosa deve passare dal Consiglio e cosa no: non lo stabilisce l’Amministrazione Cassì ma non lo decide nemmeno il Pd.

Ora che il bando si sta per pubblicare, dopo mesi di lavoro e, appunto, di incontri, l’interesse del Pd si risveglia a orologeria: potrebbe apparire un atteggiamento strumentale o quantomeno irrispettoso verso tutte quelle associazioni e quei cittadini che in questi mesi hanno contribuito con suggerimenti e proposte, mostrando sincero interesse”.