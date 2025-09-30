Maltempo. La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo intenso. La Protezione Civile Regionale ha emesso Allerta Gialla per rischio idrogeologico a partire dalla tarda notte di oggi, martedì 30 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore, ovvero per l’intera giornata di mercoledì 1 ottobre.
Piogge e Temporali Intensi in Arrivo
Si prevedono precipitazioni sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale sull’intera regione. I settori più colpiti saranno in particolare quelli centro-occidentali.
I fenomeni saranno accompagnati da un quadro meteorologico severo:
- Rovesci di forte intensità.
- Frequente attività elettrica (fulmini).
- Locali grandinate.
- Forti raffiche di vento.
Maltempo Sicilia: dettaglio delle Previsioni per Mercoledì 1 Ottobre
La Protezione Civile specifica che i quantitativi cumulati di pioggia saranno:
Settori Centro-Occidentali: Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.
Restanti Settori: Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Si raccomanda la massima cautela e di seguire le indicazioni delle autorità locali, specialmente nelle aree soggette a rischio idrogeologico.
