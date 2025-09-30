Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artico-continentale che farà precipitare l’isola in un clima tardo autunnale, decisamente anomalo per il periodo. Secondo le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), il tempo perturbato inizierà già domani.
Fase di Maltempo Intenso
Il maltempo colpirà l’intera regione a partire dalla tarda nottata, con piogge e temporali che potranno essere di forte intensità e inizieranno dalle zone occidentali.
L’instabilità e il freddo si intensificheranno specialmente giovedì e venerdì, concentrandosi in particolare sulle zone settentrionali e ioniche.
Venti: Soffieranno impetuosi dai quadranti settentrionali.
Mari: Risulteranno agitati.
Temperature: Si registrerà un forte calo termico, con i valori che scenderanno di 6 o 7°C al di sotto delle medie stagionali, facendo sembrare il clima da novembre inoltrato.
Si tratterebbe di un’incursione fredda di tale intensità che, secondo le prime analisi, non si verificava nel mese di ottobre addirittura dal 1954. Si consiglia la massima attenzione e di prepararsi a un repentino cambio di abitudini e abbigliamento.
