Vittoria – Gli agenti del Commissariato Polizia di Stato di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato, per tentata rapina in un centro scommesse, un pregiudicato quarantenne, il quale era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha cercato di impossessarsi del denaro custodito nella cassa, usando violenza nei confronti di un dipendente.

Quest’ultimo, resosi conto della situazione, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto è intervenuta in pochissimo tempo una volante, che ha bloccato il soggetto e lo ha denunciato in stato di arresto. .

Successivamente, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.