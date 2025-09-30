Scicli – Un arcobaleno di penne, quadernoni, matite colorate, astucci, risme di carta e zaini ha riempito il punto vendita ARD Discount di Scicli. Aderendo al progetto “Matite Felici”, ARD Discount del gruppo Ergon, ha donato alla Casa delle Donne di Scicli un ricco assortimento di materiale didattico destinato a bambini, ragazzi e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica, per sostenere concretamente il loro percorso scolastico e il diritto allo studio di tutti.

In rappresentanza dell’azienda è intervenuta Elisabetta Martino, vice responsabile marketing di ARD Discount, che ha ricordato il valore simbolico di questo intervento: “Non è la prima donazione che facciamo. Stavolta è un po’ speciale non solo perché aiutiamo concretamente famiglie in difficoltà ma anche perché avviene nel nostro primo punto vendita a insegna ARD, aperto proprio qui a Scicli ben 31 anni fa. Siamo felici che da questo territorio parta una nuova iniziativa di solidarietà. Crediamo che la scuola sia uno strumento per costruire un futuro migliore e che il diritto allo studio debba essere garantito a tutti i bambini”.

La Casa delle Donne di Scicli è sportello antiviolenza e presidio di accoglienza aperto a tutte le etnie. Sostiene donne vittime di violenze e minori, aiuta famiglie in difficoltà con supporto economico e materiale. Tutto grazie a un gruppo di volontarie, senza alcun finanziamento pubblico. La presidente Melania Carrubba ha sottolineato l’importanza di questo gesto: “Siamo rimaste stupite da una donazione così generosa e abbondante, è la prima volta che riceviamo un aiuto di questa portata.

Grazie ad ARD Discount potremo essere ancora più incisive sul territorio. Ci siamo già messe al lavoro per intercettare famiglie, scuole e altre associazioni che si occupano di disagio minorile, così da distribuire il materiale a chi ne ha più bisogno”.

La Carrubba ha poi spiegato come la Casa delle Donne intervenga laddove le famiglie non riescono a sostenere le spese scolastiche: “Abbiamo visto una forte carenza sul territorio: molti genitori non possono permettersi il corredo scolastico. Noi forniamo materiale dalla scuola dell’infanzia fino al liceo. La referente del progetto “Matite Felici” è la dottoressa Doriana Ciavorella, che insieme alle volontarie coordinerà la distribuzione del corredo scolastico ai bambini e ai ragazzi segnalati da scuole e associazioni”. Per ARD Discount del Gruppo Ergon questa iniziativa rappresenta più di un semplice gesto di beneficenza.

“È un’azione di rete tra azienda e territorio – ha aggiunto la Dottoressa Elisabetta Martino presente insieme ad altre referenti dell’azienda – che ci auguriamo possa ispirare altre realtà a fare la loro parte, perché solo così possiamo dare forza alla solidarietà e sostenere davvero le famiglie”. Con “Matite Felici”, la solidarietà si trasforma in strumenti concreti di crescita, offrendo a tanti giovani studenti la possibilità di iniziare l’anno scolastico con maggiore serenità.